عضو كنيست من حزب بينيت يهدد باستمراره في اقتحام الأقصى

القدس المحتلة /سما/

هدد عضو الكنيست الإسرائيلي عميحاي شكلي، اليوم الاثنين، بالاستمرار في اقتحام المسجد الأقصى، في ظل الجدل الدائر داخل الائتلاف الحكومي حول مشاركة أعضاء كنيست في الاقتحامات أمس.

وشكلي أحد أعضاء الكنيست عن حزب يمينا الذي يتزعمه نفتالي بينيت رئيس الحكومة الجديدة في إسرائيل، حيث شارك أمس في الاقتحامات التي أدت لخلافات مع القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس والمنضوية تحت الحكومة.

وقال شكلي في مقابلة إذاعية، إنه سيواصل إرث اسحاق رابين، بأن القدس ستبقى واحدة موحدة.

وأضاف “السيادة هي حرية كل صاحب أرض في إسرائيل”، معبرًا عن رفضه لكل المحاولات الهادفة لمنع اقتحامات المستوطنين ومن بينهم أعضاء الكنيست للأقصى.