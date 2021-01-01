غزة: الصحة تُصدر توجيهات مهمة للمواطنين بشأن زيارات وصلاة العيد

غزة /سما/

وجهت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاثنين، نصائح للمواطنين تحسباً لدخول القطاع بموجة ثالثة وخطيرة من كورونا



وقالت الوزارة في بيان صحفي: إنه استمراراً للجهود التي تبذلها لمواجهة جائحة (كوفيد-19)، وتحصينا لأفراد المجتمع من خطورة الإصابة بالطفرات الجديدة، والتي أصبحت منتشرة في دول الجوار، وتحسباً من دخول قطاعنا الحبيب في موجة ثالثة وخطيرة، فإننا نهيب بأبناء شعبنا جميعا ومن منطلق المسؤولية بضرورة الالتزام وتعزيز إجراءات السلامة والوقاية خلال أيام العيد المبارك.



ونصحت الوزارة المواطنين بأداء صلاه العيد في الساحات المفتوحة مع الالتزام بالتباعد ولبس الكمامة واستخدام السجادة الخاصة وعدم المصافحة بالأيدي أو التقبيل خلال أيام العيد.



كما نصحت بالإسراع بتلقي التطعيم، لتوفير حماية مجتمعية، من خلال مراكز التطعيم المعلن عنها سابقا.