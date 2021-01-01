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الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية

الإثنين 19 يوليو 2021 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيل حالتي وفاة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات 1082 حالة وفاة.

وقالت الصحة في الموجز اليومي آخر تطورات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 45 إصابة جديدة، وتعافي 40 حالة، بعد إجراء 483 فحص مخبري خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 115686 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 1423حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 113181 حالة

وبينت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 40 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 31 حالة.

وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 226300جرعة، بالإضافة إلى اجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 97151 شخصا.

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