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100 مستوطن يقتحمون ساحات الأقصى في يوم عرفة

الإثنين 19 يوليو 2021 01:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
100 مستوطن يقتحمون ساحات الأقصى في يوم عرفة



القدس المحتلة / سما /

اقتحم عشرات المستوطنين صباح الثلاثاء ساحات المسجد الأقصى من باب المغاربة، وسط تشديدات وقيود من شرطة الاحتلال عند بوابته وداخل ساحاته، في يوم عرفة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية أن 101 مستوطنا وعنصرين من مخابرات الاحتلال اقتحموا ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم.

وانتشر جنود الاحتلال بكثافة داخل المسجد الأقصى، وأخرجوا الشبان من ساحاته تزامنا مع اقتحام المستوطنين.

وأدى العشرات من المستوطنين طقوسا تلمودية في أماكن مختلفة من ساحات المسجد الأقصى.

وكانت شرطة الاحتلال منعت فجر اليوم عددا من الشبان من دخول باب الأسباط، لأداء صلاة فجر يوم عرفة في المسجد الأقصى المبارك.

واضطر الشبان إلى أداء صلاة الفجر في الشارع خارج باب الاسباط، ورددوا تكبيرات عيد الأضحى.

واحتجزت شرطة الاحتلال هويات كافة المصلين الوافدين للمسجد فجر اليوم، قبل دخولهم عبر بواباته.

وكان نحو 1540 مستوطنا اقتحموا أمس ساحات المسجد الأقصى، تزامنا ما يسمى بـ"عيد خراب الهيكل".

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