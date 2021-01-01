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الرئيس يهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك

الإثنين 19 يوليو 2021 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهنئ شعبنا والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك



رام الله / سما /

هنّأ الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، أبناء شعبنا في الوطن والشتات، والأمتين العربية والإسلامية، بحلول عيد الأضحى المبارك.

وتمنى الرئيس، أن يعيد الله عز وجل، هذه المناسبة على شعبنا وقد تحققت أمانيه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا الله سبحانه وتعالى، أن يتغمد شهداء شعبنا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، والفرج القريب للأسرى

كما تمنى سيادته أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والاسلامية، وقد تحققت تطلعات شعوبها بالازدهار والتطور، والجميع بموفور الصحة والسعادة.

#الرئيس عباس

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