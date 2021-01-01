دويكات يكشف عن هدف زيارة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان لموقوفي قضية "بنات"

رام الله / سما /

قال المفوض العام لهيئة التوجيه السياسي والوطني، اللواء طلال دويكات، اليوم الإثنين، إن زيارة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان للموقوفين بقضية المرحوم نزار بنات تأتي في إطار الاطمئنان على سير الاجراءات القضائية في القضية.

وقال دويكات للوكالة الرسمية "زيارة الهيئة المستقلة لحقوق الأنسان للسجن العسكري في أريحا، أمس الأحد، تأتي في إطار الاطمئنان على سير الاجراءات المتعلقة بالتحقيق مع الموقوفين بقضية المرحوم نزار بنات، ومعرفة أين وصلت الأمور والتحقيقات، حتى تصل الاجراءات في نهاية المطاف إلى إصدار لوائح اتهام بحق كل من تثبت إدانته، وإجراء محاكمة عادلة تحت مظلة القانون الفلسطيني".

وأضاف اللواء دويكات إن "هذه الزيارة تأتي أيضا، في إطار التزام القضاء العسكري بمواصلة الاجراءات القضائية بشكل نزيه وشفاف وعادل، وأنه لا يوجد تحفظ على كشف الحقائق وتطبيق المقتضى القانوني".