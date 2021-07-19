الاقتصاد بغزة: هناك وفرة في البضائع التي يتزايد عليها الطلب فترة العيد

غزة / سما /

​أكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عبد الفتاح أبو موسى، اليوم الإثنين 19/7/2021م، أن هناك وفرة في البضائع التي يتزايد عليها الطلب فترة العيد

قال أبو موسى خلال حديث لـ"إذاعة صوت الأقصى بغزة"، إن "وزارته لديها رقابة على المنتجات خاصة الشوكولاتة والتأكد من صلاحيتها، وعدم استغلال موسم العيد في رفع الأسعار أو بيع بعض البضائع المخزن، مبينا أن وزارته تراقب الحالة الاقتصادية في قطاع غزة.

وأضاف :" الوزارة أطلقت الرقم المجاني 1800112233 لاستقبال الشكاوى، حيث تحول الشكوى إلى مدير المكتب مباشرة ويحولها مدير المكتب لطاقم التفتيش ويتم متابعة الشكوى".

وعن موسم الأضاحي، أكد أبو موسي أن هناك إقبالا كبيراً على شراء الأضاحي هذا العام.