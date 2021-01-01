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قرار من السيسي بشأن علاج الفنانة ياسمين عبد العزيز

الإثنين 19 يوليو 2021 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرار من السيسي بشأن علاج الفنانة ياسمين عبد العزيز



القاهرة/سما/

أكد وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة المصرية، ياسمين عبد العزيز، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أرسل فريقا طبيا متكاملا لمتابعة حالة شقيقته والإشراف على أطباء إجراء العملية.


وفي منشور له على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، قال وائل عبد العزيز: "نشكر سيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد الفتاح السيسي، والد لكل المصريين، على إرسال فريق طبي متكامل لمتابعة الحالة والإشراف علي أطباء إجراء العملية، طالبين من الله عز وجل الشفاء العاجل لبنتنا".

وأضاف: "دعاوتكم في يوم عرفه جزاكم الله خير".


وتعرضت عبد العزيز لوعكة صحية شديدة نتيجة إصابتها بـ"متلازمة تكيس المبايض"، وفق ما رجحه البعض حتى الآن حيث لا توجد معلومات دقيقة حول حالتها الصحية.

وخضعت الفنانة لعملية جراحية في المبيض لكنها تعرضت لمضاعفات عديدة بعد إجراء العملية اضطر الأطباء بسببها لإزالة جزء من أمعائها.

#عبد الفتاح السيسي #ياسمين عبد العزيز #الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز

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