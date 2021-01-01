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الطيبي: المسجد الأقصى مكان مقدس للمسلمين فقط

الإثنين 19 يوليو 2021 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطيبي: المسجد الأقصى مكان مقدس للمسلمين فقط



القدس المحتلة / سما /

 قال أحمد الطيبي عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية المشتركة، اليوم الاثنين، إن المسجد الأقصى والباحة حوله مكان مقدس للمسلمين فقط.

وانتقد الطيبي في حديث إذاعي – كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية – بشدة طريقة تصرف الشرطة الإسرائيلية في القدس بعد أن ضربوا بقسوة المصلين المسلمين وإبعادهم عن المسجد لإفساح المجال أمام المستوطنين للوصول للأقصى لإحياء ذكرى “خراب الهيكل”.

وأشار الطيبي إلى أن ما جرى لم يثير أي أزمة ائتلافية، متسائلًا عن موقف القائمة العربية الموحدة وميرتس مما جرى.

من جهته عضو الكنيست عن الليكود أوفير أكونيس، إن الحكومة الجديدة تعتمد سياسة الرضوخ والخضوع، وأن ما يحدث الآن هو ما اختارته الحكومة التي شكلها بنيت بدعم الموحدة والمشتركة أيضًا.

وكانت القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس وجهت رسالة للحكومة الإسرائيلية تطالبها فيها بكبح جماح الشرطة داخل الأقصى ووقف الاقتحامات.

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