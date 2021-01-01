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مصر: توزيع مثلجات على حيوانات الحدائق

الإثنين 19 يوليو 2021 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: توزيع مثلجات على حيوانات الحدائق



وكالات / سما /

كشف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة المصرية، محمد رجائي.

أنه يتم توزيع المثلجات على الحيوانات في الحدائق لمساعدتها على الخروج من الحزن والاكتئاب.

وأوضح رجائي أنه يتم تقديم المثلجات والفاكهة الباردة وزيادة كميات المنصرف من المياه الجوفية إلى البرك والبحيرات الموجودة داخل الحديقة لتحسين نوعيتها وخفض درجات الحرارة بها.

وأشار إلى أن “هناك برامج ترفيهية وفرقا بيطرية وبرنامجا غذائيا لمتابعة حيوانات الجيزة يوميا للخروج من الحزن والاكتئاب والحالة النفسية لها.

ولفت إلى أن منع دخول الزائرين لحديقة الحيوانات بسبب فيروس كورونا وغلق أبواب الحديقة ومنع الزائرين، ترك آثارا سلبية على حيوانات الحديقة.

#مصر #مثلجات #الحيوانات #الحدائق

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