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الاحتلال يعتقل 4 شبان من بيت ريما شمال غرب رام الله

الإثنين 19 يوليو 2021 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، أربعة شبان من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة راجلة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت البلدة، واقتحمت عدة بيوت واعتقلت كل من: كريم شاور الريماوي (34 عاما)، وطارق سامح الريماوي (27 عاما)، ومجدي منير الريماوي (33 عاما)، ومحمد شفيق الريماوي (40 عاما.)

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت في البلدة، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع اتجاه الشبان.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتادت الشبان المعتقلين بعد تكبيلهم سيرا على الأقدام لمسافة طويلة عبر الأودية والجبال المحيطة بالبلدة.

#الاحتلال #رام الله #بيت ريما

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