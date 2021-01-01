وسائل إعلام حكومية إثيوبية: اكتمال الملء الثاني لسد النهضة في غضون دقائق

وكالات

​نقلت وكالة "رويترز" عن وسائل إعلام حكومية إثيوبية تأكيدها اليوم الاثنين، أن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة سيتم في غضون دقائق.

وذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية التي تديرها الدولة أن مرحلة الملء الثاني لسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق ستكتمل في غضون دقائق.

ويثير السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار المخاوف من نقص المياه وبشأن الأمن المائي في مصر والسودان اللذين يعتمدان على مياه النيل.

وكانت إثيوبيا أخطرت مصر في 5 يونيو الماضي رسميا ببدء الملء الثاني لسد النهضة، فيما ردت مصر باعتبار الخطوة خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق المبادئء، وللقوانين والأعراف الدولية.

يتبع..