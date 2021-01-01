أنواع حصوات الكلى وخيارات العلاج

وكالات / سما /

حصوات الكلى تتكون من أنواع مختلفة مثل الكالسيوم والسيستين وما إلى ذلك، وتحتاج إلى معرفتها وخيارات العلاج ، وفقا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

أحجار الكالسيوم

حصوات الكالسيوم هي الحصى الأكثر شيوعا بين الأشخاص المصابين بحصوات الكلى، كما يوحي الاسم ، فهي تتكون من الكالسيوم الفوسفات، يحدث هذا بسبب تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالأكسالات في نظامك الغذائي، تشمل هذه الأنواع من الأطعمة شوكولاتة، والبنجر، وسبانخ، والفول السوداني.

أحجار حمض اليوريك

يمكن أن تكون الأحجار التي تتشكل بسبب حمض البوليك مؤلمة جدًا ويصعب إزالتها، تكون هذه التكوينات الحجرية في الغالب في الأشخاص الذين يخضعون للعلاج الكيميائي أو يعانون من بعض المشاكل المتعلقة بالنقرس، يحدث في كثير من الأحيان للرجال أكثر من النساء، يأتي لها هذا النظام الغذائي أساسا من البروتينات الحيوانية مثل الأسماك والمحار واللحوم.

أحجار السيستين

هذه الأنواع من الحجارة لا تحدث بشكل مشترك، تتكون حصوات السيستين بشكل رئيسي بسبب بعض الاضطرابات الوراثية في كل من الرجال والنساء سبب الذي ينتج حمضا داخل الجسم يتسرب من الكلى إلى البول مما يتسبب في تكوين حصوات الكلى.

طرق علاج حصوات الكلى

العلاج الأول لأي مرض هو الأدوية في حالة حصوات الكلى، يتم إعطاء الأدوية بناءً على نوع العدوى الموجودة في الجسم وفقًا لذلك، يتم إعطاء المضادات الحيوية، علاج حصوات حمض اليوريك.

تفتيت الحصى

يتضمن إجراء العلاج هذا موجات صوتية لتفتيت الحصوات الموجودة داخل الجسم إلى حصوات أصغر حتى تنتقل إلى المثانة، تسمى موجة الصدمة المستخدمة في ذلك بموجة الصدمة خارج الجسم بشكل عام ، يتم إعطاء المريض تخديرًا خفيفًا قبل هذا الإجراء يمكن أن يسبب كدمات أو نزيف حول الكلى أيضا.

العلاج بالموجات الصادمة

عادة ما يتم إجراء هذا العلاج عندما تنحشر الحصاة في المثانة أو الحالب في هذه الحالة ، يتم استخدام أداة لإزالته يتضمن الإجراء سلكا صغيرا يتم توصيله بكاميرا، يتم إدخاله داخل مجرى البول ويمرر إلى المثانة.

جراحة النفق

يعتبر خيار الجراحة هذا هو خيار العلاج الأخير لإزالة حصوات الكلى، في هذا يقوم الجراح بتمرير شق صغير في ظهرك ويزيل حصوات الكلى من الجزء الذي تملؤه فيه عادة ما يتم إجراء جراحة النفق.