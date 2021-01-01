كيف تؤثر منتجات الألبان على ضغط الدم؟

وكالات / سما /

اكتشف علماء خلال دراسة أجروها علاقةً بين تناول منتجات الألبان وضغط الدم.

وجد أن خفض ضغط الدم مرتبط باستهلاك منتجات الألبان، والمثير للدهشة أن الأصناف كاملة الدسم ارتبطت بأكبر الفوائد الصحية الشاملة.

نُشرت ورقة بحثية تفصيلية عن هذه النتائج في المجلة British Medical Journal وشملت ما يقرب من 150 ألف مشارك من 21 دولة، من أمريكا الشمالية إلى آسيا. كان المشاركون بين 35 و 70 عامًا وطُلب منهم توثيق ما يأكلونه باستخدام استبيان لأكثر من عام.

تمت مراقبة المشاركين لمدة تسع سنوات في المتوسط ​​بعد ذلك. وجد الباحثون أن تناول وجبتين من منتجات الألبان يوميًا، كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي بنسبة 24 في المئة.

والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن تناول حصتين من منتجات الألبان الكاملة الدسم ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي بنسبة 28%.

لم يرتبط استهلاك منتجات الألبان القليلة الدسم بانخفاض خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي على الإطلاق.

"يرتبط تناول كميات أكبر من منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي والجبن، وخاصة الدهون الكاملة بدلاً من القليلة الدسم، بانخفاض معدل انتشار متلازمة التمثيل الغذائي وانخفاض مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري".

ونفى الطبيب مينتي الاعتقاد بأن منتجات الألبان ضارة بالصحة.

وقال: "منتجات الألبان ودهون الحليب توفر بروتين عالي الجودة ومجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية".

على سبيل المثال:

• الكالسيوم

• البوتاسيوم

• الزنك

• الفوسفور

• فيتامينات أ

• فيتامين ب 12

• الريبوفلافين.