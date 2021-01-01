  1. الرئيسية
  2. الصحة

كيف تؤثر منتجات الألبان على ضغط الدم؟

الإثنين 19 يوليو 2021 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تؤثر منتجات الألبان على ضغط الدم؟



وكالات / سما /

اكتشف علماء خلال دراسة أجروها علاقةً بين تناول منتجات الألبان وضغط الدم.

وجد أن خفض ضغط الدم مرتبط باستهلاك منتجات الألبان، والمثير للدهشة أن الأصناف كاملة الدسم ارتبطت بأكبر الفوائد الصحية الشاملة.

نُشرت ورقة بحثية تفصيلية عن هذه النتائج في المجلة British Medical Journal  وشملت ما يقرب من 150 ألف مشارك من 21 دولة، من أمريكا الشمالية إلى آسيا. كان المشاركون بين 35 و 70 عامًا وطُلب منهم توثيق ما يأكلونه باستخدام استبيان لأكثر من عام.

تمت مراقبة المشاركين لمدة تسع سنوات في المتوسط ​​بعد ذلك. وجد الباحثون أن تناول وجبتين من منتجات الألبان يوميًا، كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي بنسبة 24 في المئة.

والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن تناول حصتين من منتجات الألبان الكاملة الدسم ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي بنسبة 28%.

لم يرتبط استهلاك منتجات الألبان القليلة الدسم بانخفاض خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي على الإطلاق.

"يرتبط تناول كميات أكبر من منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي والجبن، وخاصة الدهون الكاملة بدلاً من القليلة الدسم، بانخفاض معدل انتشار متلازمة التمثيل الغذائي وانخفاض مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري".

ونفى الطبيب مينتي الاعتقاد بأن منتجات الألبان ضارة بالصحة.

وقال: "منتجات الألبان ودهون الحليب توفر بروتين عالي الجودة ومجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية".

على سبيل المثال:

• الكالسيوم

• البوتاسيوم

• الزنك

• الفوسفور

• فيتامينات أ

• فيتامين ب 12

• الريبوفلافين.

#علماء #الألبان #ضغط الدم #دراسة

الأكثر قراءة اليوم

فصائل المقاومة بغزة تهدد و تمنح الوسطاء فرصة لرفع الحصار وإعادة الإعمار

توضيح من "الخارجية" للمواطنين الراغبين بالسفر إلى الأردن الشقيق

وزير إسرائيلي يدعو لشطب ديون السلطة الفلسطينية

قائد بالجيش الاسرائيلي يحذر: لم يتغير شيء.. هذا الفشل الأخطر في تاريخ أمن "إسرائيل"

أجمل رسائل عيد الأضحى للتهنئة 2021

مصر عن بيان سفارة "إسرائيل": تل أبيب تحاول تبرئة نفسها من دورها المشبوه في مساندة إثيوبيا

الديمقراطية تعقب على تصريحات هادي عمرو بشأن السلطة الفلسطينية..

الأخبار الرئيسية

521eb532-cd2f-4b0d-8c25-a4f633e0a930

تحقيق دولي يكشف: برنامج إسرائيلي استخدم للتجسس على سياسيين وصحافيين حول العالم

لهذه الاسباب .. المنظومة الأمنية والعسكرية في إسرائيل تبدأ بإعادة تحليل شخصية السنوار

70510

"الليكود" يُحرج التحالف الحكومي برزمة قوانين تخص المجتمع العربي

مصر عن بيان سفارة "إسرائيل": تل أبيب تحاول تبرئة نفسها من دورها المشبوه في مساندة إثيوبيا

الرئاسة ترد على تصريحات بينت حول المسجد الاقصى.. تصعيد يدفع نحو صراع ديني خطير

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية