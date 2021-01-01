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شباب الخليل يبدأ الاستعداد للموسم الجديد

الإثنين 19 يوليو 2021 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
شباب الخليل يبدأ الاستعداد للموسم الجديد



الخليل / سما /

خاض شباب الخليل بطل دوري المحترفين بالضفة المحتلة, أول تدريباته استعدادا للموسم الكروي الجديد 2021-2022.

وقاد تدريبات شباب الخليل, المدير الفني سعيد أبو الطاهر، الذي يشرف على الفريق للموسم الثاني على التوالي.

وانطلقت تدريبات "العميد" على ملعب بلدية "حلول" بالخليل بشكل مؤقت، بسبب إغلاق ملعب "الحسين بن علي" للصيانة وتجديد أرضيته.

وشارك في التدريبات الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي، أبرزها أحمد ماهر مهاجم شباب الظاهرية الأسبق، وموسى فيراوي، وتامر صيام.

ويطمح شباب الخليل، بما أنجز من صفقات قوية ومميزة هذا الموسم، للاحتفاظ بلقب الدوري، وكذلك تشكيل فريق قوي، قادر على تقديم مستويات طيبة في كأس الاتحاد الآسيوي.

#دوري المحترفين #شباب الخليل #الضفة المحتلة

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