نجم مانشستر يونايتد مرشح للانتقال لصفوف برشلونة

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية بأن الدولي الهولندي دوني فان دي بيك لاعب خط وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قد عُرض على برشلونة للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وانتقل دوني فان دي بيك للعب في صفوف مانشستر يونايتد صيف العام الماضي، قادماً من أياكس الهولندي بمبلغ يقدر بحوالي 40 مليون يورو.

ولكن لم يحصل دوني فان دي بيك على الفرصة الكاملة للمشاركة مع مانشستر يونايتد في ظل تواجد بول بوجبا، وبرونو فيرنانديز.

وأشارت الصحيفة إلى أن دوني فان دي بيك لا يضمن استمراره مع مانشستر يونايتد هذا الصيف بسبب صعوبة مشاركته كأساسي مع الشياطين الحمر.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الهولندي المميز عُرض على برشلونة بعد فشل النادي في التعاقد مع مواطنه جورجينيو فينالدوم الذي فضل الانضمام لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكملت الصحيفة أن رونالد كومان مدرب البرسا يبحث عن لاعب خط وسط جديد، لذا فإن فان دي بيك يعتبر الخيار الأمثل بالنسبة للنادي، حيث من الممكن أن يقوم البرسا بوضع الفرنسي صامويل أومتيتي ضمن صفقة شراء اللاعب لجلعها أرخص.