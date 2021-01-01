ريال مدريد يصدم فينيسيوس ويعرضه على مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة ديلي ميرور البريطانية أن ريال مدريد عرض نجمه البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور على مانشستر يونايتد، وذلك أثناء مفاوضات الناديين لنقل رافاييل فاران إلى ملعب أولد ترافورد.

وتوصل مانشستر يونايتد لاتفاق مبدئي مع ريال مدريد للتعاقد مع رافاييل فاران الذي سينتهي عقده عقب نهاية الموسم القادم، وحتى الآن ما زال يرفض تجديد العقد.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن إدارة الريال اقترحت على مانشستر يونايتد التوقيع مع فينيسيوس جونيور أيضاً، حيث يسعى النادي للحصول على المزيد من الأموال لتمويل صفقة كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وأضاف التقرير أن مانشستر يونايتد يرحب بفكرة التعاقد مع فينيسيوس، لكن المشكلة تكمن في سعر اللاعب المرتفع، علماً أن ريال مدريد يطلب الحصول على 70 مليون يورو للتخلي عن اللاعب.

واقترح نادي الشياطين الحمر أن يتعاقد مع فينيسيوس لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء بنهاية الموسم القادم، لكن ريال مدريد رفض هذا الخيار، لأنه يحتاج لسيولة مالية في الوقت الراهن.

وأكدت ديلي ميرور عدم قدرة مانشستر يونايتد على تمويل صفقة فينيسيوس هذا الصيف، لأن النادي أنفق 85 مليون يورو للتعاقد مع جادون سانشو، وسيدفع ما يقارب 50 مليون للتعاقد مع فاران.

ويشعر فينيسيوس جونيور بالإحباط من محاولة ريال مدريد لبيعه في الميركاتو الحالي، لاسيما وأنه يدرك تماماً أن المدرب كارلو أنشيلوتي يثق بقدراته ويريد استمراره مع الفريق في الموسم القادم.