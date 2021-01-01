حيلة ذكية من مورينيو لرفع مستوى لاعبي روما

وكالات / سما /

حيلة ذكية لجأ إليها المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما الإيطالي، من أجل رفع مستوى لاعبي الذئاب في الفترة المقبلة.

واتجه مورينيو لتطوير تدريبات روما من خلال استخدام طائرة بدون طيار مع شاشة عملاقة في أرض التدريبات، ما يسمح للاعبين إظهار الأخطاء التي وقعوا فيها على الفور.

ويتيح ما يطبقه مورينيو في تدريبات النادي الإيطالي، للاعبي الفريق الفرصة للتطور والتخلص من بعض الأخطاء في التدريبات، ورفع حالة التركيز لدى اللاعبين وظهور نتائج ذلك على المدى البعيد والقريب في مباريات الفريق.

وفضل مورينيو استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في فريقه الجديد لذلك قرر جلب أساليب تقنية جديدة في تحضيراته للمباريات.

ونشر حساب روما الرسمي عبر شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، طائرة بدون طيار بطلب من مورينيو، ستصور اللاعبين خلال التدريبات بشكل دقيق.

وسيحصل مورينيو وجهازه المعاون على رؤية مثالية لحالة اللاعبين وتحركاتهم في الملعب، مع العلم أن هذا الأمر فعله المدرب ماوريسيو ساري من قبل في نابولي قبل عدة سنوات.

ويخطط المدرب الاستثنائي لإيقاف التدريبات حال حدوث بعض الأخطاء والذهاب للشاشة العملاقة ومراجعة اللقطة التي يقصدها في غضون ثوان قبل العودة من جديد للمران.