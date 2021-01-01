صحيفة مصرية: ياسمين عبد العزيز في غيبوبة وحالتها خطرة بعد خضوعها لعملية جراحية

القاهرة / وكالات /

كشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز دخولها في غيبوبة، بعد خضوعها لعملية جراحية، أمس السبت، ما استدعى وضعها داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه، لصحيفة "الوطن" المصرية، إن الفنان أحمد العوضي زوج ياسمين عبد العزيز، يرافقها حاليا داخل المستشفى، ومعه وائل عبدالعزيز، شقيق زوجته، مضيفا أن الحالة الصحية للأخيرة خطرة.

وفيما لم تكشف جهات رسمية أو مقربون من ياسمين عن طبيعة العملية التي تخضع لها تناقلات وسائل الإعلام نبأ بأن سبب مرضها ناتج عن خطأ طبي في أثناء إجراء عملية جراحية في الرحم.

وقالت صحيفة "الوطن" نقلا عن صديقة مقربة من الفنانة ياسمين عبد العزيز للصحيفة: "هي تمر بحالة صحية خطيرة إثر خطأ طبي أثناء إجراء عملية جراحية كبيرة أدى لتدهور حالتها الصحية"، موضحة أنها على وشك الخضوع لعملية جراحية كبيرة أخرى.

وقال الفنان المصري تامر مجدي عبر حسابه الرسمي في "فيسبوك" إن: "ياسمين دخلت في غيبوبة تامة بقالها 14 ساعة بسبب خطأ طبي أثناء اجرأها عمليه وإصابتها بتلوث بكتيري ..أرجوكم أرجوكم ادعولها ...الدعاء بيغير الأقدار.. ألطف بيها يارب".