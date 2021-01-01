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إصابات برصاص "المطاط" والغاز واعتقال شابين خلال مواجهات مع الاحتلال في جبع جنوب جنين

الإثنين 19 يوليو 2021 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

أصيب شابان برصاص الاحتلال المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز السام والمدمع، فيما جرى اعتقال مواطنين آخرين خلال مواجهات اندلعت صباح اليوم الإثنين، في بلدة جبع جنوب جنين.

وبحسب مصادر محلية فقد أصيب خلال المواجهات مع جنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المدمع، رازي غنام - أمين سر حركة فتح الذي أصيب بالرصاص المطاطي في البطن، وسفيان فاخوري الذي أصيب بالرصاص المطاطي بالقدمين، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أمين خالد أمين حمامرة (25 عاماً) وعبيدة عادل أمين حمامرة (24 عاماً) .

#جنين #الاحتلال

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