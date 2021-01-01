تصدّرت عمليات اقتحام المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، وتصدي المواطنين لهم، عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة صباح اليوم، الإثنين، وفيما يلي أبرز هذه العناوين:
الأيام:
- مئات المستوطنين ينفذون أكبر عملية اقتحام لساحات الأقصى
- مواطنون يتصدون ووقوع مواجهات وإصابات
- بينيت يوعز بمواصلة اقتحامات الأقصى ويتحدث عن "حرية العبادة لليهود" فيه
- .. واعتداءات للمستوطنين في رام الله والخليل ومواصلة العمل بمشروع استيطاني في الأغوار
- الخليل: إصابة مواطن جراء اعتداء مستوطنين في تل الرميدة
- الرئاسة تدين وتحذر من اقتحام الأقصى: تصريحات بينيت تدفع نحو صراع ديني خطير
- "التنفيذية": تصعيد خطير ودعوة لممارسة ارهاب الدولة
- إدانات عربية ودولية لاستباحة الأقصى: محاولة لتثبيت واقع جديد
- محكمة الاحتلال تسمح باستئناف تجريف أرض المقبرة اليوسفية
- لابيد يطالب بتأجيل اخلاء الخان الأحمر لدراسة التداعيات السياسية والأمنية
- .. ويزور المغرب الشهر المقبل لتدشين البعثة الدبلوماسية الجديدة
- فشل مهمة العمادي لا يبعث على الأمل والتفاؤل
- تشاؤم بإمكانية استجابة اسرائيل لطلبات الفصائل وتوقع مرحلة صعبة بعد العيد
- "كورونا": لا وفيات، ورصد 58 إصابة. إعلان متطلبات القادمين إلى فلسطين
- ارشادات للمواطنين الراغبين بالسفر للأردن
الحياة الجديدة:
- الاحتلال ومستوطنوه يدنسون "الأقصى" ويعتدون على المصلين
- اشتية: ما يجري يستدعي تدخلا دوليا عاجلا
- الأردن يوجه مذكرة احتجاج رسمية
- إدانات وطنية وعربية وإسلامية وقلق أوروبي
- مستوطنون يعتدون على المواطنين ومنازلهم في تل الرميدة بالخليل
- الرئاسة: تصريحات بينيت حول "الأقصى" تدفع نحو صراع ديني خطير وتشكل تحديا للمجتمع الدولي
- "التنفيذية": تصريحات رئيس حكومة الاحتلال تصعيد خطير ودعوة لممارسة إرهاب الدولة
- الرئيس يتسلم التقرير نصف السنوي لهيئة التوجيه السياسي والوطني ويستقبل رئيس هيئة محكمة الفساد
- "حراس الجبل": لن نرفع في سماء بيتا إلا العلم الفلسطيني
- الاحتلال يغتال فرحة العيد في حمصة
- اريحا "مدينة أشباح" بسبب الحر
- عشية العيد .. الأضاحي ليست في متناول اليد
- الرئيس يصدر قرارا بالعفو عن عدد من المحكومين الجنائيين والمدنيين
- الجامعة العربية والصين تؤكدان أهمية الحل العادل والشامل والدائم للقضية الفلسطينية
- مرشحة الكونغرس نينا تورنر تتعرض لضغوطات اللوبي الصهيوني
القدس:
- قادة المستوطنين وأعضاء كنيست يتقدمون 1527 مستوطنا باقتحام الأقصى
- غضب فلسطيني وتحذير من جر المنطقة لحرب دينية لا تحمد عقباها
- مستوطنون يقتحمون مواقع بالخليل ورام الله ويواصلون تنفيذ مشروع استيطاني بالأغوار
- ادانات عربية ودولية للاحتلال
- الحجاج يتوجهون إلى صعيد عرفات اليوم
- عفو رئاسي عن سجناء بمناسبة العيد
- 58 إصابة بكورونا في الضفة والقطاع وأكثر من 100 إصابة بكورونا في إسرائيل
- أكثر من 4 ملايين وفاة بفيروس كورونا عالميا
- الأردن تتسلم نصف مليون جرعة من لقاح فايزر تبرعت بها أميركا
- 190 قتيلا على الاقل في فيضانات أوروبا