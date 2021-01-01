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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الإثنين 19 يوليو 2021 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

تصدّرت عمليات اقتحام المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، وتصدي المواطنين لهم، عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة صباح اليوم، الإثنين، وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

 

الأيام:

-        مئات المستوطنين ينفذون أكبر عملية اقتحام لساحات الأقصى

-        مواطنون يتصدون ووقوع مواجهات وإصابات

-        بينيت يوعز بمواصلة اقتحامات الأقصى ويتحدث عن "حرية العبادة لليهود" فيه

-        .. واعتداءات للمستوطنين في رام الله والخليل ومواصلة العمل بمشروع استيطاني في الأغوار

-        الخليل: إصابة مواطن جراء اعتداء مستوطنين في تل الرميدة

-        الرئاسة تدين وتحذر من اقتحام الأقصى: تصريحات بينيت تدفع نحو صراع ديني خطير

-        "التنفيذية": تصعيد خطير ودعوة لممارسة ارهاب الدولة

-        إدانات عربية ودولية لاستباحة الأقصى: محاولة لتثبيت واقع جديد

-        محكمة الاحتلال تسمح باستئناف تجريف أرض المقبرة اليوسفية

-        لابيد يطالب بتأجيل اخلاء الخان الأحمر لدراسة التداعيات السياسية والأمنية

-        .. ويزور المغرب الشهر المقبل لتدشين البعثة الدبلوماسية الجديدة

-        فشل مهمة العمادي لا يبعث على الأمل والتفاؤل

-        تشاؤم بإمكانية استجابة اسرائيل لطلبات الفصائل وتوقع مرحلة صعبة بعد العيد

-        "كورونا": لا وفيات، ورصد 58 إصابة. إعلان متطلبات القادمين إلى فلسطين

-        ارشادات للمواطنين الراغبين بالسفر للأردن

 

الحياة الجديدة:

-        الاحتلال ومستوطنوه يدنسون "الأقصى" ويعتدون على المصلين

-        اشتية: ما يجري يستدعي تدخلا دوليا عاجلا

-        الأردن يوجه مذكرة احتجاج رسمية

-        إدانات وطنية وعربية وإسلامية وقلق أوروبي

-        مستوطنون يعتدون على المواطنين ومنازلهم في تل الرميدة بالخليل

-        الرئاسة: تصريحات بينيت حول "الأقصى" تدفع نحو صراع ديني خطير وتشكل تحديا للمجتمع الدولي

-        "التنفيذية": تصريحات رئيس حكومة الاحتلال تصعيد خطير ودعوة لممارسة إرهاب الدولة

-        الرئيس يتسلم التقرير نصف السنوي لهيئة التوجيه السياسي والوطني ويستقبل رئيس هيئة محكمة الفساد

-        "حراس الجبل": لن نرفع في سماء بيتا إلا العلم الفلسطيني

-        الاحتلال يغتال فرحة العيد في حمصة

-        اريحا "مدينة أشباح" بسبب الحر

-        عشية العيد .. الأضاحي ليست في متناول اليد

-        الرئيس يصدر قرارا بالعفو عن عدد من المحكومين الجنائيين والمدنيين

-        الجامعة العربية والصين تؤكدان أهمية الحل العادل والشامل والدائم للقضية الفلسطينية

-        مرشحة الكونغرس نينا تورنر تتعرض لضغوطات اللوبي الصهيوني

 

القدس:

-        قادة المستوطنين وأعضاء كنيست يتقدمون 1527 مستوطنا باقتحام الأقصى

-        غضب فلسطيني وتحذير من جر المنطقة لحرب دينية لا تحمد عقباها

-        مستوطنون يقتحمون مواقع بالخليل ورام الله ويواصلون تنفيذ مشروع استيطاني بالأغوار

-        ادانات عربية ودولية للاحتلال

-        الحجاج يتوجهون إلى صعيد عرفات اليوم

-        عفو رئاسي عن سجناء بمناسبة العيد

-        58 إصابة بكورونا في الضفة والقطاع وأكثر من 100 إصابة بكورونا في إسرائيل

-        أكثر من 4 ملايين وفاة بفيروس كورونا عالميا

-        الأردن تتسلم نصف مليون جرعة من لقاح فايزر تبرعت بها أميركا

-        190 قتيلا على الاقل في فيضانات أوروبا

#الصحف الفلسطينية

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