رام الله / سما /

تصدّرت عمليات اقتحام المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، وتصدي المواطنين لهم، عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة صباح اليوم، الإثنين، وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

الأيام:

- مئات المستوطنين ينفذون أكبر عملية اقتحام لساحات الأقصى

- مواطنون يتصدون ووقوع مواجهات وإصابات

- بينيت يوعز بمواصلة اقتحامات الأقصى ويتحدث عن "حرية العبادة لليهود" فيه

- .. واعتداءات للمستوطنين في رام الله والخليل ومواصلة العمل بمشروع استيطاني في الأغوار

- الخليل: إصابة مواطن جراء اعتداء مستوطنين في تل الرميدة

- الرئاسة تدين وتحذر من اقتحام الأقصى: تصريحات بينيت تدفع نحو صراع ديني خطير

- "التنفيذية": تصعيد خطير ودعوة لممارسة ارهاب الدولة

- إدانات عربية ودولية لاستباحة الأقصى: محاولة لتثبيت واقع جديد

- محكمة الاحتلال تسمح باستئناف تجريف أرض المقبرة اليوسفية

- لابيد يطالب بتأجيل اخلاء الخان الأحمر لدراسة التداعيات السياسية والأمنية

- .. ويزور المغرب الشهر المقبل لتدشين البعثة الدبلوماسية الجديدة

- فشل مهمة العمادي لا يبعث على الأمل والتفاؤل

- تشاؤم بإمكانية استجابة اسرائيل لطلبات الفصائل وتوقع مرحلة صعبة بعد العيد

- "كورونا": لا وفيات، ورصد 58 إصابة. إعلان متطلبات القادمين إلى فلسطين

- ارشادات للمواطنين الراغبين بالسفر للأردن

الحياة الجديدة:

- الاحتلال ومستوطنوه يدنسون "الأقصى" ويعتدون على المصلين

- اشتية: ما يجري يستدعي تدخلا دوليا عاجلا

- الأردن يوجه مذكرة احتجاج رسمية

- إدانات وطنية وعربية وإسلامية وقلق أوروبي

- مستوطنون يعتدون على المواطنين ومنازلهم في تل الرميدة بالخليل

- الرئاسة: تصريحات بينيت حول "الأقصى" تدفع نحو صراع ديني خطير وتشكل تحديا للمجتمع الدولي

- "التنفيذية": تصريحات رئيس حكومة الاحتلال تصعيد خطير ودعوة لممارسة إرهاب الدولة

- الرئيس يتسلم التقرير نصف السنوي لهيئة التوجيه السياسي والوطني ويستقبل رئيس هيئة محكمة الفساد

- "حراس الجبل": لن نرفع في سماء بيتا إلا العلم الفلسطيني

- الاحتلال يغتال فرحة العيد في حمصة

- اريحا "مدينة أشباح" بسبب الحر

- عشية العيد .. الأضاحي ليست في متناول اليد

- الرئيس يصدر قرارا بالعفو عن عدد من المحكومين الجنائيين والمدنيين

- الجامعة العربية والصين تؤكدان أهمية الحل العادل والشامل والدائم للقضية الفلسطينية

- مرشحة الكونغرس نينا تورنر تتعرض لضغوطات اللوبي الصهيوني

القدس:

- قادة المستوطنين وأعضاء كنيست يتقدمون 1527 مستوطنا باقتحام الأقصى

- غضب فلسطيني وتحذير من جر المنطقة لحرب دينية لا تحمد عقباها

- مستوطنون يقتحمون مواقع بالخليل ورام الله ويواصلون تنفيذ مشروع استيطاني بالأغوار

- ادانات عربية ودولية للاحتلال

- الحجاج يتوجهون إلى صعيد عرفات اليوم

- عفو رئاسي عن سجناء بمناسبة العيد

- 58 إصابة بكورونا في الضفة والقطاع وأكثر من 100 إصابة بكورونا في إسرائيل

- أكثر من 4 ملايين وفاة بفيروس كورونا عالميا

- الأردن تتسلم نصف مليون جرعة من لقاح فايزر تبرعت بها أميركا

- 190 قتيلا على الاقل في فيضانات أوروبا