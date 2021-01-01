"الليكود" يُحرج التحالف الحكومي برزمة قوانين تخص المجتمع العربي

القدس المحتلة / سما /

​ذكرت قناة "i24 news" الإسرائيلية، أن حزب "الليكود" برئاسة زعيم المعارضة في الكنيست بنيامين نتنياهو، يخطط لتقديم رزمة مشاريع قوانين تخص المجتمع العربي بشكل مباشر، على رأسها قانون إلزام تعليم اللغة العربية في كافة المدارس الثانوية، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لبث الإرباك والحرج بين أعضاء التحالف الحكومي في إسرائيل.



وأضافت القناة أن عضو كنيست عن "الليكود" أقدم على طرح مشروع قانون يسعى إلى جعل اللغة العربية مادة إلزامية في كافة المدارس الثانوية. وقد سبق بحث اقتراح القانون هذا في الكنيست عدة مرات في السابق، بصياغات مختلفة، إضافة إلى أنه يعتبر تاريخيًا مرتبطًا بحزب "ميرتس" (الحزب الصهيوني اليساري) الذي لطالما عمل على تمريره دون جدوى.



وأشارت القناة إلى أن "الليكود" يسعى إلى الزج بـ"ميرتس" و"القائمة العربية الموحدة" في زاوية ملغومة خصوصًا أن الكتلتين مطالبتان في الواقع بالتزام الطاعة في التصويت لصالح الائتلاف الحكومي وبالإجتماع على إسقاط قوانين المعارضة.



وتراهن المعارضة على خلق مشاعر الاستياء عند الناخبين العرب بشكل خاص، حيال مواقف الائتلاف الحكومي من قوانين طالما سعى حلفاء فيها إلى تمريرها، وعلى وجه الخصوص "القائمة العربية الموحدة" و"ميرتس"، وفق القناة.