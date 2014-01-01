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حبس رئيس تحرير صحيفة "الأهرام" المصرية الأسبق بتهمة "تمويل الإرهاب"

الإثنين 19 يوليو 2021 03:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حبس رئيس تحرير صحيفة "الأهرام" المصرية الأسبق بتهمة "تمويل الإرهاب"



القاهرة/سما/

قررت النيابة العامة المصرية حبس عبد الناصر سلامة رئيس تحرير جريدة "الأهرام" الأسبق 15 يوما على ذمة التحقيق في "تمويل الإرهاب".

ووجهت لسلامة تهمة ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

وألقت السلطات المصرية القبض على سلامة في منزله مساء الأحد تنفيذا لقرار النيابة العامة، بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة عبر صفحته على مواقع التواصل والتشكيك في أجهزة الدولة ومؤسساتها.

يذكر أن سلامة كان قد تم تعيينه رئيسا لتحرير صحيفة "الأهرام" في عهد "الإخوان" واستمر في منصبه حتى يناير 2014 وصدور قرار بإقالته.

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