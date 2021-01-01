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مشهد صادم جديد في تونس..مدير مستشفى يبكي بسبب كورونا ونفاذ الأكسجين (فيديو)

الإثنين 19 يوليو 2021 03:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مشهد صادم جديد في تونس..مدير مستشفى يبكي بسبب كورونا ونفاذ الأكسجين (فيديو)



تونس/سما/

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور يظهر مدير مستشفى وهو يبكي خشية على حياة عشرات المصابين بفيروس كورونا، مع اقتراب نفاد مخزون الأوكسجين.

ويظهر الفيديو، حبيب وشام مدير مستشفى ماطر شمال التونس، ينهار باكيا، بسبب محدودية قدرة المستشفى على التكفل بمرضى كورونا بسبب قلة كمية الأكسجين المتوفرة.

وأوضح وشام وهو يبكي، أنه غير قادر على انقاذ أرواح 40 مصابا، بسبب اقتراب نفاذ مخزون الأوكسجين.

والأسبوع الماضي، حذرت وزارة الصحة من أن البلاد تشهد "موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة ألفا ودلتا" في معظم الولايات، مع ارتفاع في معدل الإصابات والوفيات.

 
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، نصاف بن علية، في تصريحات لإذاعة "موزاييك إف إم": "تونس تواجه صعوبات في توفير الكميات الضرورية من الأوكسيجين للمرضى".

وأضافت: "المنظومة الصحية للأسف انهارت وحاليا نجد صعوبة في إيجاد سرير لمريض في المستشفيات".

#تونس #كورونا #نفاذ الأكسجين #فيروس كورونا

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