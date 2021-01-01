الراصد العلامي يتحدث عن الحالة الجوية في يوم عرفة وعيد الأضحى

غزة/سما/

أفاد الراصد الجوي ليث العلامي مساء الأحد أن درجة الحرارة العظمى بلغت نهار اليوم 35 درجة مئوية في العاصمة الفلسطينية القدس ، وكانت قريبة من هذا المستوى (حول منتصف الثلاثينيات) في غالبية المحافظات الجبلية ، ووصلت لنهاية الثلاثينيات في جنين وطوباس والنقب.

أما في أريحا والأغوار لامست مُنتصف الأربعينيات ، وترواحت ما بين بداية ومنتصف الثلاثينيات في السواحل والسهول الساحلية مع رطوبة نسبية مُرتفعة بطبيعة الحال .



وأضاف العلامي " الأثنين (وقفة عرفة) لا تغير ملموس على درجات الحرارة وبالتالي أجواء حارة في غالبية المناطق ، وتكون شديدة الحرارة في الأغوار والنقب وبئر السبع وجنين وطوباس وبيسان .



وتابع " يوم الثلاثاء (اول ايام عيد الأضحى) تتراجع وطأة الأجواء الحارة مقارنة بالأحد والأثنين ، مع بقاء الشعور بالحرارة خاصة نهاراً.

وأما بقية أيام العيد ، تعود الأجواء الصيفية العادية نهاراً ، وتصبح مٌنعشة للغاية ليلاً في الجبال .