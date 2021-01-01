  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الراصد العلامي يتحدث عن الحالة الجوية في يوم عرفة وعيد الأضحى

الإثنين 19 يوليو 2021 03:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الراصد العلامي يتحدث عن الحالة الجوية في يوم عرفة وعيد الأضحى



غزة/سما/

أفاد الراصد الجوي ليث العلامي مساء الأحد أن درجة الحرارة العظمى بلغت نهار اليوم 35 درجة مئوية في العاصمة الفلسطينية القدس ، وكانت قريبة من هذا المستوى (حول منتصف الثلاثينيات) في غالبية المحافظات الجبلية ، ووصلت لنهاية الثلاثينيات في جنين وطوباس والنقب.

أما في أريحا والأغوار لامست مُنتصف الأربعينيات ، وترواحت ما بين بداية ومنتصف الثلاثينيات في السواحل والسهول الساحلية مع رطوبة نسبية مُرتفعة بطبيعة الحال .


وأضاف العلامي " الأثنين (وقفة عرفة) لا تغير ملموس على درجات الحرارة وبالتالي أجواء حارة في غالبية المناطق ، وتكون شديدة الحرارة في الأغوار والنقب وبئر السبع وجنين وطوباس وبيسان .


وتابع " يوم الثلاثاء (اول ايام عيد الأضحى) تتراجع وطأة الأجواء الحارة مقارنة بالأحد والأثنين ، مع بقاء الشعور بالحرارة خاصة نهاراً.

وأما بقية أيام العيد ، تعود الأجواء الصيفية العادية نهاراً ، وتصبح مٌنعشة للغاية ليلاً في الجبال .

#تطوارت الحالة الجوية في فلسطين #الراصد الجوي ليث العلامي #الارصاد الجوية الفلسطينية #طقس فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

فصائل المقاومة بغزة تهدد و تمنح الوسطاء فرصة لرفع الحصار وإعادة الإعمار

نفتالي بينيت يأمر بمواصلة اقتحام المستوطنين للأقصى

قائد بالجيش الاسرائيلي يحذر: لم يتغير شيء.. هذا الفشل الأخطر في تاريخ أمن "إسرائيل"

وزير إسرائيلي يدعو لشطب ديون السلطة الفلسطينية

توضيح من "الخارجية" للمواطنين الراغبين بالسفر إلى الأردن الشقيق

"جيشنا سيكون جاهزا".. رئيس وزراء إثيوبيا يوجه رسالة حازمة إلى الأعداء

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

مصر عن بيان سفارة "إسرائيل": تل أبيب تحاول تبرئة نفسها من دورها المشبوه في مساندة إثيوبيا

الرئاسة ترد على تصريحات بينت حول المسجد الاقصى.. تصعيد يدفع نحو صراع ديني خطير

الرئيس يصدر قرارا بالعفو عن عدد من المحكومين الجنائيين والمدنيين

الجيش

هكذا يتعاون المستوطن والجندي الإسرائيليان لقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية

خخ

هآرتس: خالدة جرار تفضح ترسانة التعذيب النفسي التي تمارسها "إسرائيل" ضد الأسرى الفلسطينيين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية