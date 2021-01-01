رونالدو بطل صفقة تبادلية بين يوفنتوس وباريس سان جيرمان

وكالات /سما/

كشف تقرير صحفي فرنسي، اليوم الأحد، عن رغبة يوفنتوس في مبادلة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد رونالدو مع البيانكونيري، بنهاية الموسم المقبل، لكن هناك الكثير من الشكوك التي تحوم حول استمراره لنهاية عقده، خاصة بعد تغريدته الجدلية، منذ ساعات، والتي قال فيها: "يوم اتخاذ القرار".

ولم يصل رونالدو حتى الآن إلى تورينو لبدء استعدادات الموسم الجديد مع اليوفي، حيث لا زال يقضي إجازته بعد خوضه دور الـ16 مع منتخب بلاده أمام بلجيكا.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن يوفنتوس يرغب في التخلص من كريستيانو رونالدو، ومبادلته بإيكاردي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضافت أن هذه المرة ليست المرة الأولى التي يتم فيها ربط إيكاردي صاحب الـ28 عامًا بالانتقال إلى يوفنتوس، والذي يسعى لتدعيم هجومه بمهاجم كبير.

وكانت واندا نارا، زوجة ووكيلة إيكاردي، قد ألمحت بإمكانية انتقال النجم الأرجنتيني ليوفنتوس، من خلال تغريدة، قالت فيها: "متحمسين لما سيأتي هذا العام"، مصحوبة بصورة لماورو وهو يرتدي قميصا عليه لوجو "حمار وحشي".