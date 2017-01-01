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أمير قطر يهاتف ملك السعودية وولي عهده

الإثنين 19 يوليو 2021 03:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمير قطر يهاتف ملك السعودية وولي عهده



الدوحة/سما/

أجرى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الأحد، اتصالين هاتفيين بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان للتهنئة بعيد الأضحى.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) بأن أمير قطر هنأ، في اتصال هاتفي، العاهل السعودي بقرب حلول عيد الأضحى.

وأضافت: “بادل العاهل السعودي أمير قطر التهنئة بهذه المناسبة، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية بالخير والنماء”.
كما أجرى أمير قطر اتصالا هاتفيا مماثلا بولي العهد السعودي هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى، وفق بيان آخر نقلته “واس”.

يأتي ذلك وسط انفراجة تشهدها العلاقات بين البلدين منذ أوائل العام الجاري بعد مقاطعة بدأت منتصف 2017، وتواصلت لأكثر من 3 أعوام ونصف.
إذ جرى خلال القمة الخليجية التي انعقدت بمدينة “العلا” السعودية، في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، توقيع اتفاق للمصالحة بين قطر من جانب وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر أنهى أصعب أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981.

وتلا ذلك إعادة فتح السفارات في البلدين، بجانب استئناف الرحلات التجارية وفتح المعابر البرية، وتبادل الزيارات والاتصالات بين مسؤولي البلدين.
كما عقدت لجنة المتابعة القطرية السعودية بشأن اتفاق المصالحة 4 اجتماعات في الرياض والدوحة، كان آخرها في 12 يوليو/تموز الجاري.
وفي مايو/أيار الماضي، زار الأمير تميم السعودية تلبية لدعوة من الملك سلمان.

#أمير قطر #تميم بن حمد آل ثاني #الملك سلمان #محمد بن سلمان

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