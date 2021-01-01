نابلس: الشرطة تضبط مركبات تقوم بالتفحيط وإزعاج المواطنين

نابلس/سما/

ضبطت الشرطة الأحد، مركبات تقوم بالتفحيط وإزعاج المواطنين وإقلاق الراحة العامة وتعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر في نابلس.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في بيان لها، أنه وبناء على اتصالات وردت لغرفة عمليات شرطة محافظة نابلس من المواطنين، حول قيام عدد من الأشخاص يقودون مركباتهم ودراجاتهم النارية بسرعة جنونية وعمل حركات من شأنها إزعاج المواطنين وتعريض حياتهم وحياة أبنائهم للخطر وإقلاق راحتهم، على الفور تحركت قوة من شرطة المرور إلى المكان، وتم إقامة حواجز مرورية في كافة أنحاء وشوارع المدينة، وقامت بإيقاف وضبط مركبتين ودراجة نارية وإلقاء القبض على سائقيها.



وأكدت الشرطة أنه تم حجز المركبات والدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق سائقيها أصولاً.