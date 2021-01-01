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باكستان تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى

الإثنين 19 يوليو 2021 02:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باكستان تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى



إسلام أباد/سما/

 أدانت الحكومة الباكستانية الاعتداءات الأخيرة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على المصلين الفلسطينيين، وحرمة المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وحثت في بيان صدر عنها، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية لتأمين الحماية للشعب الفلسطينيي، مؤكدة أن مثل هذه الاعتداءات تُشكل انتهاكاً صارخاً  لجميع المعايير الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان.

وقالت الحكومة الباكستانية "تتضامن باكستان مع حكومة وشعب دولة فلسطين، وتقف إلى جانب مطالبهم العادلة؛ كما تجدد باكستان دعوتها إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة ومتصلة جغرافيا، على أساس معايير الشرعية الدولية التي تنص على إقامة دولة فلسطينية في حدود ما قبل  حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف".

#باكستان #الاحتلال الاسرائيلي #المسجد الاقصى

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