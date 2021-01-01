إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين بتل الرميدة وسط الخليل

الخليل/سما/

أصيب مواطن بجروح، مساء الأحد، جراء اعتداء مستوطنين مسلحين بحماية جنود الاحتلال على المواطنين ومنازلهم في حي تل الرميدة وشارع الشهداء وسط مدينة الخليل.

وذكرت مصادر محلية للوكالة الرسمية، أن عشرات المستوطنين من مستوطنتي "رمات يشاي" و"بيت هداسا" المقامتان وسط الخليل، هاجموا بالحجارة واعتدوا بالضرب على عدد من المواطنين أثناء مرورهم في شارع الشهداء وسط المدينة، ما أدى إلى إصابة الحاج شاهر أبو عيشة بجروح بالوجه نقل على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم مهاجمة عدد من المنازل، عرف من أصحابها: عائلة أبو شمسية، وأبو عيشة، وأبو هيكل.

وقال مراسلنا إن هجمات واعتداءات المستوطنين تزامنت مع عمليات ترهيب نفذها جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص في المنطقة، ومحاصرة منازل المواطنين.