صورة: الولايات المتحدة ترصد مكافأة ضخمة لمن يساعد على ضبط قيادي في حزب الله

طلبت الولايات المتحدة المساعدة في إلقاء القبض على القيادي في حزب الله اللبناني سلمان رؤوف سلمان، مقابل مكافأة مالية كبيرة قد تصل إلى 7 ملايين دولار أمريكي.

وأفاد برنامج مكافآت وزارة الخارجية الأمريكية بأن سلمان مسؤول عن عمليات قتل فيها إسرائيليون وأمريكيون خارج لبنان.

وجدد برنامج مكافآت وزارة الخارجية الأمريكية للعدالة دعوته للمساعدة على إلقاء القبض على سلمان، وقال إنه "مسؤول عن تخطيط وتنسيق وتنفيذ هجمات إرهابية خارج لبنان، استهدفت إسرائيليين وأمريكيين".

وغرد حساب البرنامج الأمريكي على تويتر: "ساعدنا على العثور عليه، قد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة".



وبرز اسم سلمان بعد تفجيرات الأرجنتين عام 1994 التي استهدفت مركزا للجالية اليهودية في بوينس آيرس وأسفرت عن مقتل 85 شخصا.

REWARD! Up to $7 Million

For Info on Hizballah Terrorist



On this date in 1994, Salman Raouf Salman directed the Hizballah bombing of a Jewish community center in Buenos Aires, killing 85 people.



Help us find him. You could be eligible for a reward. https://t.co/5aEbohCuZ1 pic.twitter.com/nQVlfAlNSy