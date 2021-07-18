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بالفيديو: استبدال كسوة الكعبة المشرفة

الإثنين 19 يوليو 2021 02:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: استبدال كسوة الكعبة المشرفة



الرياض/سما/

أفادت قناة "الإخبارية" السعودية بأن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استبدلت كسوة الكعبة المشرفة كما جرت العادة السنوية.

وأضافت أن "الفريق المحدد من قبل الإدارة العامة لمجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة أبدل الكسوة السابقة بكسوة جديدة ثم عمل على تثبيتها في أركان الكعبة وسطحها".

وأشارت إلى أن "رئاسة شؤون المسجد الحرام وفرت كافة الإجراءات الاحترازية وسبل الوقاية والسلامة لتتم هذه العملية في أقصى درجات الأمن والسلامة".

#السعودية #استبدال كسوة الكعبة المشرفة

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