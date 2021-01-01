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الإعلان عن انهاء الخلاف بين الأهلي والزمالك

الإثنين 19 يوليو 2021 01:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلان عن انهاء الخلاف بين الأهلي والزمالك



القاهرة/سما/

أعلن وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، إنهاء الخلاف الأخير بين الأهلي والزمالك بعدما سحب النادي الأبيض تهنئته للنادي الأحمر قبل أن تصدر قناة "الأهلي" بيانا رسميا تعتذر خلاله عما بدر أمس السبت.

وتبادل الدكتور أشرف صبحي ووزير الشباب والرياضة، والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، والكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الاتصالات الإيجابية، والتي جاءت جميعها رافضة لكل التصرفات التي تصدر من هنا أو هناك لتنال من العلاقة التاريخية التي تربط بين قطبي الرياضة المصرية.

وقام الوزير بتهنئة النادي الأهلي ومجلس إدارته بمناسبة الفوز بدوري أبطال افريقيا، مؤكدًا على حرصه الشديد على وحدة الصف والتعاون بين كل المؤسسات الرياضية، وأنه لابد من دعم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في كل الاتجاهات والتي تخوض تحديات صعبة خلال هذه المرحلة، مشيرا إلى أن قطبي الكرة المصرية يقع عليهما العبء الأكبر للمساهمة في الطفرة الرياضية تماشيًا مع التطور الكبير الذي يسود المجالات المختلفة في البلاد.
ومن جانبه، عبّر الكابتن محمود الخطيب عن تقديره لجهود الدولة ومساندتها للمؤسسات الرياضية خاصة الأندية التي تمثل مصر في المحافل الخارجية.

وثمّن رئيس الأهلي تهنئة الكابتن حسين لبيب ومجلس إدارته للأهلي وجماهيره بمناسبة الفوز بدوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا تقديره الكامل لهذه المبادرة الطيبة في ظل الروح التي تسود بين القطبين، لاسيما وأنه يرفض أي تصرفات تعكر صفو هذه العلاقة بل ويأمل في المزيد من التعاون بين كافة الأندية الشقيقة، بحسب ما نقل موقع "مصراوي".

أكد الكابتن حسين لبيب على تقديره للاتصالات التي جرت مع الدكتور أشرف صبحي والكابتن محمود الخطيب لتوضيح بعض وجهات النظر بخصوص ما تناولته بعض مواقع التواصل الأجتماعي مؤخرًا والتأكيد على التقدير الكبير من جانب النادي الأهلي لشقيقه نادي الزمالك وتثمين التهنئة التي تلقاها بالفوز بالبطولة الأفريقية وحرصه الشديد على العلاقة الطيبة بين الناديين.

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