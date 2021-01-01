الرئيس يهاتف رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم

رام الله /سما/

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، معزيا بوفاة والده، عضو اللجنة التنفيذية الأسبق لمنظمة التحرير محمد ملحم، الذي انتقل إلى جوار ربه، أمس السبت، عن عمر ناهز 92 عاما.

وأعرب الرئيس خلال الاتصال، عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وأثنى الرئيس على مناقب الفقيد، الذي أفنى عمره مدافعا عن شعبه وقضيته العادلة.

بدوره، أعرب ملحم عن شكره للرئيس على هذه اللفتة الكريمة.

والفقيد ولد في مدينة حلحول شمال محافظة الخليل، وتلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي بين مدارس حلحول والخليل، وحصل على شهادة "المترك" من المدرسة الرشيدية في القدس، كما حصل على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من الجامعة اللبنانية عام 1970، وكان رئيس بلدية حلحول سابقا.