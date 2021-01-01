الرئيس يتسلم التقرير نصف السنوي لهيئة التوجيه السياسي والوطني

رام الله /سما/

تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، التقرير نصف السنوي لهيئة التوجيه السياسي والوطني.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، لرئيس هيئة التوجيه السياسي والوطني اللواء طلال دويكات.

حيث اطلع دويكات، الرئيس، على أبرز نتائج التقرير النصف سنوي من العام 2021، والنشاطات والفعاليات التي قامت بها الهيئة خلال هذه الفترة.

الرئيس أكد على أهمية الدور الذي تقوم به هيئة التوجيه السياسي والوطني لتعزيز العمل الوطني، وبذل المزيد من العطاء في خدمة المشروع الوطني وتعزيزه.