تسريب معلومات يكشف: شركة إسرائيلية مسؤولة عن مراقبة الصحفيين

القدس المحتلة /سما/

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية و16 وسيلة إعلامية كبرى أخرى، مساء اليوم الأحد، أن شركة الإنترنت الإسرائيلية "NSO" مرتبطة بالتجسس على الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وكبار الشخصيات في العالم.



وقالت الصحيفة إن تسريب 50 ألف رقم هاتف أثار الشكوك في أن هذه أرقام تم تحديدها كهدف لاختراق برنامج "بيغاسوس" الذي طورته الشركة.



وتدعي "NSO" الإسرائيلية أن البرنامج مخصص للاستخدام ضد "الإرهابيين والمجرمين"، ويتم استخدامه للتجسس على الهواتف ويقال إنه قادر، دون علم مالكي الهاتف، على استخراج المعلومات من الهاتف مثل الصور والرسائل وتسجيل المكالمات وتشغيل الميكروفون عن بعد.



وليس من الواضح في هذه المرحلة ما إذا كانت جميع الهواتف التي تم تسريب أرقامها قد تم اختراقها من قبل البرنامج أو تم تحديدها كهدف فقط، ولكن في عدد قليل منها تم اكتشاف آثار "بيغاسوس".



وفي غضون ذلك، تم الإبلاغ عن أن من بينهم 180 صحفيًا من العديد من وسائل الإعلام حول العالم بالإضافة إلى رجال الأعمال ورجال الدين والأكاديميين والموظفين من مختلف المنظمات والهيئات في مختلف الحكومات - بما في ذلك رؤساء الوزراء والرؤساء.



بالإضافة إلى ذلك، تشمل القائمة أفراد عائلة حاكم بلد معين قد يكون قد أصدر تعليمات للمخابرات في بلاده لتتبع أنشطتهم.



على مر السنين ، ادعت شركة NSO أنها تبيع البرنامج للاستخدامات الحكومية فقط وتعارض انتهاكات حقوق الإنسان، وأنهم لا يستطيعون الوصول إلى المعلومات التي تم جمعها بمساعدة برامجهم.



ورداً على المنشور، نفت الشركة المزاعم: "هذه اتهامات كاذبة، سنواصل التحقيق في استخدام منتجات الشركة ليس للغرض المقصود منها وسنتخذ الخطوات إذا لزم الأمر".