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إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين بتل الرميدة وسط الخليل

الأحد 18 يوليو 2021 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين بتل الرميدة وسط الخليل



الخليل /سما/

أصيب مواطن بجروح، مساء اليوم الأحد، جراء اعتداء مستوطنين مسلحين بحماية جنود الاحتلال على المواطنين ومنازلهم في حي تل الرميدة وشارع الشهداء وسط مدينة الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين من مستوطنتي "رمات يشاي" و"بيت هداسا" المقامتان وسط الخليل، هاجموا بالحجارة واعتدوا بالضرب على عدد من المواطنين اثناء مرورهم في شارع الشهداء وسط المدينة، ما أدى الى إصابة الحاج شاهر أبو عيشة بجروح بالوجه نقل على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم مهاجمة عدد من المنازل، عرف من أصحابها: عائلة أبو شمسية، وأبو عيشة، وأبو هيكل.

وقال مراسلنا إن هجمات واعتداءات المستوطنين تزامنت مع عمليات ترهيب نفذها جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص في المنطقة، ومحاصرة منازل المواطنين.

#اعتداءات المستوطنين #اصابة مواطن #الخليل

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