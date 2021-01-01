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الرئاسة ترد على تصريحات بينت حول المسجد الاقصى.. تصعيد يدفع نحو صراع ديني خطير

الأحد 18 يوليو 2021 09:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة ترد على تصريحات بينت حول المسجد الاقصى.. تصعيد يدفع نحو صراع ديني خطير



رام الله /سما/

عبرت الرئاسة الفلسطينية عن ادانتها ورفضها القاطع للتصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، والتي قال فيها "إنه يجب الحفاظ على حرية العبادة لدى اليهود والمسلمين في المسجد الأقصى".

واعتبرت الرئاسة، ان هذا التصريح من بينيت هو تصعيد يدفع نحو صراع ديني خطير، تتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية، باعتبارها تضع العراقيل امام الجهود الدولية، خاصة أن هذا الاستفزاز يتم عشية الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

ودعت الرئاسة، للحفاظ على الوضع التاريخي في الحرم القدسي الشريف، معتبرة أن هذه التصريحات تشكل تحدياً للمجتمع الدولي، بما فيها الموقف الرسمي الأمريكي الذي أبلغنا به الداعي للحفاظ على الوضع التاريخي في الحرم القدسي الشريف.

وتقوم القيادة الفلسطينية باتخاذ كل الإجراءات المطلوبة والضرورية للحفاظ على حقوقنا التاريخية الثابتة في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

#الرئاسة الفلسطينية #الرئيس عباس #نفتالي بينت #المسجد الاقصى #الحكومة الاسرائيلية #السلطة الفلسطينية #الانتهاكات الإسرائيلية #اقتحام الأقصى

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