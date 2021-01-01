الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة تنتخب طلال ناجي خلفاً لأحمد جبريل

دمشق/سما/

أعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة" انتخاب طلال ناجي أمينا عاما جديدا لها خلال اجتماع في دمشق.

ويأتي الاختيار عقب وفاة أحمد جبريل في السابع من يوليو بعد مرض لازمه عدة أشهر.

ولد ناجي في مدينة الناصرة الفلسطينية التي كانت تحت حكم بريطانيا عام 1946.

تعلم في مدارس سوريا، والتحق بصفوف جبهة التحرير الفلسطينية عام 1962 قبل أن ينضم لاحقا إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة.

وشغل ناجي الذي فقد ذراعه وعينه في انفجار قنبلة يدوية أثناء تدريب، منصب نائب أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة منذ عام 1973.

كما حصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من موسكو عام 1984.

وعينت الجبهة خالد جبريل، نجل الزعيم الراحل، نائبا له.