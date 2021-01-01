نقابة المهندسين الأردنية: الاحتلال يمارس جرائم ضد الإنسانية

عمان /سما/

أكدت نقابة المهندسين الأردنية اليوم الأحد، أنها تابعت ما قامت به مجموعات من المستوطنين بشأن اقتحامات للمسجد الأقصى إحياء لذكرى ما يسمى “خراب الهيكل”، وما تبعه من إغلاق لباب المغاربة، ومنع المصلين من الدخول إليه تحت حماية قوات الاحتلال.

وقالت النقابة في بيان لها، “إن الاعتداءات المتكررة على المرابطين والمصلين داخل أسوار المسجد الأقصى بالضرب أو الدفع أو التهجم عليهم تعتبر جريمة نكراء بشعة تخالف كل القيم والاتفاقيات والمعايير الدولية، بل وتتعدى ذلك لتشكل إرهابا ممنهجاً سيتصدى له أبطال المقاومة بكل أنواع الثبات والصمود”.

وأشارت النقابة إلى أنه “لا زالت قوات الاحتلال تطغى وتتمادى على المصلين”.

وطالبت نقابة المهندسين الحكومة بتصعيد موقفها ضد سياسات إسرائيل بطرد السفير الإسرائيلي من المملكة، والتصدي لكل الانتهاكات التي يتعرض لها الأقصى والقدس الشريف انتصاراً للوصاية الهاشمية على المقدسات ومنها المسجد الأقصى.

وأهابت نقابة المهندسين بكافة القوى والفعاليات الشعبية بالتصدي للسياسات الإسرائيلية، وبذل كافة الجهود لدعم صمود شعب فلسطين بشكل عام والقدس بشكل خاص.