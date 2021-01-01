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اشتية يلتقي وفدا من مركز خليل أبو ريا للتأهيل ويشيد بالدور الذي يقدمه المركز

الأحد 18 يوليو 2021 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يلتقي وفدا من مركز خليل أبو ريا للتأهيل ويشيد بالدور الذي يقدمه المركز



رام الله /سما/

 استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، وفدا من مركز خليل أبو ريا للتأهيل، وعددا من ممثلي مؤسسات وفعاليات محافظة رام الله والبيرة.

واطلع اشتية من الوفد، على سير عمل المركز وخططه التطويرية الرامية إلى رفع كفاءة الخدمات والقدرة الاستيعابية للمركز، إضافة إلى أهم احتياجاته.

وأشاد رئيس الوزراء بالمركز والقائمين عليه، لما يمثله من مؤسسة تأهيلية علاجية، ونموذج يحتذى به، حقق العديد من النجاحات وما زال، مؤكدا مواصلة الجهود لدعم المركز للارتقاء بالخدمات التي يقدمها، ودراسة كافة احتياجاته.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه

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