  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية نابلس تكرّم عدداً من متطوعي قسم الإطفاء

الأحد 18 يوليو 2021 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية نابلس تكرّم عدداً من متطوعي قسم الإطفاء



نابلس /سما/

 كرمت بلدية نابلس عدداً من متطوعي قسم الإطفاء الذين اجتازوا مؤخراً دورة تدريبية مكثفة مدتها أربعة أشهر، وذلك بحضور رئيس البلدية المهندس سميح طبيلة، وعضو المجلس البلدي الدكتور حافظ شاهين، ومدير البلدية عمر الدبعي، ورئيس قسم الإطفاء رامز الدلع ونائبيه: سلطان الميناوي وعادل عبدو.

وأشاد المهندس طبيلة بالمتطوعين ورغبتهم في العطاء، وشدّد على أنه يجب تعميم ثقافة التطوع في المجتمع المحلي، مؤكداً أن المجلس البلدي يولي اهتماماً خاصاً بتطوير قسم الإطفاء ورفده بالعناصر الشابة المؤهلة.

بدوره، أعرب الدلع عن شكره للمتطوعين، وبيّن أن قسم الإطفاء يسعى بشكل دائم ومستمر لاستيعاب المتطوعين المؤهلين وتدريبهم ليكونوا عونا وسندا لرجال الإطفاء.

ووفي كلمته، أوضح المدرب عصام اسليم، الذي أشرف على الدورة، أن المتطوعين خضعوا لدورة تدريبية مكثفة مدتها أربعة أشهر غطت الجانبين النظري والعملي، وتضمنت تدريبات عالية المستوى على مهارات الإطفاء والإنقاذ. وأشاد بانضباط المتدربين ولياقتهم البدنية العالية.

وشكر المتطوع محمود اسكندر بلدية نابلس وقسم الإطفاء على اتاحة المجال له ولزملاءه للمشاركة في هذه الدورة الهامة التي عززت من مهاراتهم وكفاءتهم.

وفي ختام اللقاء، كرّم المهندس طبيلة المتطوعين بمنحهم شهادات تقديرا لمشاركتهم والتزامهم بالدورة التدريبية.

#بلدية نابلس

الأكثر قراءة اليوم

الرجوب يوجه رسالة للفصائل الفلسطينية: 62% من الأسرى يتبعون حركة فتح

تفاصيل لقاء اشتيه وشخصيات وطنية وحقوقية حول مطالب الحراك الشعبي بعد مقتل بنات

فصائل المقاومة بغزة تهدد و تمنح الوسطاء فرصة لرفع الحصار وإعادة الإعمار

نفتالي بينيت يأمر بمواصلة اقتحام المستوطنين للأقصى

صحيفة: إسرائيل تلمح لإستبدال الدور المصري بالتركي لابرام صفقة تبادل الأسرى مع حماس

"جيشنا سيكون جاهزا".. رئيس وزراء إثيوبيا يوجه رسالة حازمة إلى الأعداء

بن سلمان التقى نتنياهو عدة مرات.. الكشف عن تعاون "استخباري" بين إسرائيل والسعودية

الأخبار الرئيسية

الجيش

هكذا يتعاون المستوطن والجندي الإسرائيليان لقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية

خخ

هآرتس: خالدة جرار تفضح ترسانة التعذيب النفسي التي تمارسها "إسرائيل" ضد الأسرى الفلسطينيين

قائد بالجيش الاسرائيلي يحذر: لم يتغير شيء.. هذا الفشل الأخطر في تاريخ أمن "إسرائيل"

إدانات فلسطينية ودولية لاستباحة الأقصى: محاولة لتثبيت واقع جديد في المسجد

مستشار الرئيس: اسرائيل تشعل حربا دينية.. ولا حق لها دينيا وتاريخيا وقانونيا في أي شبر من القدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية