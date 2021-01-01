بلدية نابلس تكرّم عدداً من متطوعي قسم الإطفاء

نابلس /سما/

كرمت بلدية نابلس عدداً من متطوعي قسم الإطفاء الذين اجتازوا مؤخراً دورة تدريبية مكثفة مدتها أربعة أشهر، وذلك بحضور رئيس البلدية المهندس سميح طبيلة، وعضو المجلس البلدي الدكتور حافظ شاهين، ومدير البلدية عمر الدبعي، ورئيس قسم الإطفاء رامز الدلع ونائبيه: سلطان الميناوي وعادل عبدو.

وأشاد المهندس طبيلة بالمتطوعين ورغبتهم في العطاء، وشدّد على أنه يجب تعميم ثقافة التطوع في المجتمع المحلي، مؤكداً أن المجلس البلدي يولي اهتماماً خاصاً بتطوير قسم الإطفاء ورفده بالعناصر الشابة المؤهلة.

بدوره، أعرب الدلع عن شكره للمتطوعين، وبيّن أن قسم الإطفاء يسعى بشكل دائم ومستمر لاستيعاب المتطوعين المؤهلين وتدريبهم ليكونوا عونا وسندا لرجال الإطفاء.

ووفي كلمته، أوضح المدرب عصام اسليم، الذي أشرف على الدورة، أن المتطوعين خضعوا لدورة تدريبية مكثفة مدتها أربعة أشهر غطت الجانبين النظري والعملي، وتضمنت تدريبات عالية المستوى على مهارات الإطفاء والإنقاذ. وأشاد بانضباط المتدربين ولياقتهم البدنية العالية.

وشكر المتطوع محمود اسكندر بلدية نابلس وقسم الإطفاء على اتاحة المجال له ولزملاءه للمشاركة في هذه الدورة الهامة التي عززت من مهاراتهم وكفاءتهم.

وفي ختام اللقاء، كرّم المهندس طبيلة المتطوعين بمنحهم شهادات تقديرا لمشاركتهم والتزامهم بالدورة التدريبية.