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بسبب خطأ طبي..ياسمين عبد العزيز تدخل في غيبوبة تامة وحالتها خطيرة

الأحد 18 يوليو 2021 07:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب خطأ طبي..ياسمين عبد العزيز تدخل في غيبوبة تامة وحالتها خطيرة



القاهرة/سما/


كشف الفنان المصري تامر مجدي آخر تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد خضوعها لعملية جراحية صعبة لم يكشف عن طبيعتها.

وبعد ساعات من إعلان زوجها أحمد العوضي، مرورها بأزمة صحية، طالبا من محبيها الدعاء لها.

كتب مجدي عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "ياسمين دخلت في غيبوبة تامة بقالها 14 ساعة بسبب خطأ طبي أثناء إجرائها عملية".


وتداولت مواقع إخبارية مصرية خبر تعرض ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية، أدت إلى خضوعها لعملية جراحية دقيقة، ونتج عنها خطأ جراحي من أحد الأطباء ماسبب بإصابتها بتلوث بكتيري نقلت على إثره إلى غرفة العناية المركزة.

كما تضامن الكثير من الفنانين والمتابعين عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مع حالة ياسمين الصحية بالتعليقات الإيجابية والدعاء لها.

#ياسمين عبد العزيز #الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز

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