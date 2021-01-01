الشرطة تضبط معملاً متطوراً لتزييف العملات في طولكرم

طولكرم /سما/

ضبطت الشرطة اليوم معملاً متطوراً لتزييف العملات بقدرات انتاجية عالية في بلدة سفارين جنوب شرق طولكرم .

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ، انه وبناء على معلومات توفرت لفرع مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة حول وجود معمل لتزييف العملات داخل منزل في بلدة سفارين بدات بتحليل المعلومات وبمتابعة عدد من الاشخاص لعدة ايام فتم رصد تحركات توجب الشبهة. و على الفور تحركت قوة من فرع مكافحة المخدرات بشرطة المحافظة للمنزل الذي اقيم فيه المعمل ، بعد استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة واثناء تفتيشه تمكنت من ضبط ماكينة طباعة عدد 2 وماكينة حرارية عدد 2 وأجهزة كمبيوتر عدد 2 وعلب حبر ملوَّن عدد 3 وضبط رولات ورق تستخدم لطباعة صور العملات عدد 6 تحتوي على صور لعملات بالدينار الاردني واخرى بالشيقل تحمل أرقام متسلسلة ومواد سائلة تستخدم في عملية التزييف .

وأضاف ارزيقات، انه تم ضبط المعمل والمواد المضبوطة قبل انتاج او توزيع أي عملة في السوق الفلسطيني.

وأكد، انه تم القبض على احد الأشخاص المشتبه بهم والتحفظ عليه لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا .