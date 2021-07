رونالدو يثير الجدل حول مستقبله بكلمتين..صورة

أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي البالغ 36 عاما، جدلا واسعا بعد نشره اليوم الأحد صورة غامضة عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام".

ونشر رونالدو صورة يظهر فيها واقفا بجانب سيارة فاخرة من طراز "روز رايز" وأرفقها بكلمتين: "يوم القرار".



ولم يوضح النجم البرتغالي إذا كان "يوم القرار" يتعلق بمستقبله مع يوفنتوس، أو يعود إلى قرار في حياته الخاصة.



وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس الصيف المقبل، وتزعم بعض التقارير أنه قد يفضل الرحيل الآن، بينما تؤكد أخرى أنه قرر البقاء في إيطاليا والتمديد مع "السيدة العجوز" لموسم آخر.

#Juventus striker Cristiano Ronaldo's future is still uncertain, but the superstar hinted on Instagram that we might know more soon. ‘Decision day’. https://t.co/1JiugTjYWw#SerieA #Portugal #CR7 #Ronaldo #CristianoRonaldo #Bianconeri #SerieATIM