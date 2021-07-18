  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رونالدو يثير الجدل حول مستقبله بكلمتين..صورة

الأحد 18 يوليو 2021 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو يثير الجدل حول مستقبله بكلمتين..صورة



وكالات/سما/

أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي البالغ 36 عاما، جدلا واسعا بعد نشره اليوم الأحد صورة غامضة عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام".

ونشر رونالدو صورة يظهر فيها واقفا بجانب سيارة فاخرة من طراز "روز رايز" وأرفقها بكلمتين: "يوم القرار".


ولم يوضح النجم البرتغالي إذا كان "يوم القرار" يتعلق بمستقبله مع يوفنتوس، أو يعود إلى قرار في حياته الخاصة.


وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس الصيف المقبل، وتزعم بعض التقارير أنه قد يفضل الرحيل الآن، بينما تؤكد أخرى أنه قرر البقاء في إيطاليا والتمديد مع "السيدة العجوز" لموسم آخر.

وحسب صحيفة "فوتبول إيطاليا" فإن خورخي مينديز وكيل رونالدو سيلتقي اليوم مع إدارة يوفنتوس للبت في مستقبل "الدون" مع النادي الإيطالي العريق.

#كريستيانو رونالدو #الدوري الايطالي #كرة القدم #مستقبل رونالدو #يوفنتوس

الأكثر قراءة اليوم

الرجوب يوجه رسالة للفصائل الفلسطينية: 62% من الأسرى يتبعون حركة فتح

تفاصيل لقاء اشتيه وشخصيات وطنية وحقوقية حول مطالب الحراك الشعبي بعد مقتل بنات

فصائل المقاومة بغزة تهدد و تمنح الوسطاء فرصة لرفع الحصار وإعادة الإعمار

نفتالي بينيت يأمر بمواصلة اقتحام المستوطنين للأقصى

صحيفة: إسرائيل تلمح لإستبدال الدور المصري بالتركي لابرام صفقة تبادل الأسرى مع حماس

"جيشنا سيكون جاهزا".. رئيس وزراء إثيوبيا يوجه رسالة حازمة إلى الأعداء

بن سلمان التقى نتنياهو عدة مرات.. الكشف عن تعاون "استخباري" بين إسرائيل والسعودية

الأخبار الرئيسية

الجيش

هكذا يتعاون المستوطن والجندي الإسرائيليان لقتل الفلسطينيين في الضفة الغربية

خخ

هآرتس: خالدة جرار تفضح ترسانة التعذيب النفسي التي تمارسها "إسرائيل" ضد الأسرى الفلسطينيين

قائد بالجيش الاسرائيلي يحذر: لم يتغير شيء.. هذا الفشل الأخطر في تاريخ أمن "إسرائيل"

إدانات فلسطينية ودولية لاستباحة الأقصى: محاولة لتثبيت واقع جديد في المسجد

مستشار الرئيس: اسرائيل تشعل حربا دينية.. ولا حق لها دينيا وتاريخيا وقانونيا في أي شبر من القدس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية