مساع لدفع تعاون اسرائيلي اماراتي باطلاق سفينة الفضاء الاسرائيلية "بريشيت 2"

القدس المحتلة /سما/

أفاد موقع "واينت" الاسرائيلي ان جمعية SpaceIL الاسرائيلية وشركة الاستثمارات الاماراتية (المجموعة 42) G42 يعملون لدفع لتعاون تاريخي يجعل مشروع السفينة الفضائية "بريشيت 2" مشروعا مشتركا بين اسرائيل والامارات.

وذكر الموقع انه في نهاية الاسبوع عادت بعثة لممثلي الجمعية من ابو ظبي برئاسة رئيس مجلس ادارة الجمعية وفاعل الخير موريس كهان، وقامت البعثة باجراء عدد من اللقاءات مع مسؤولين اماراتيين ومن قطاع الاعمال في الامارات بهدف دفع مشروع التعاون. طلال القيسي ، نائب الرئيس، برنامج الفضاء والمشاريع الخاصة، مجموعة ، نشر بيانا عن اقامة الاجتماع مع الطاقم الاسرائيلي وأشاد بالمشروع "بريشيت 2".

ولفت الموقع الى أن وزارة الابتكار والعلوم والتكنلوجيا الاسرائيلية، وكالة الفضاء الاسرائيلية والسفير الاسرائيلي في الامارات ايتان نائيه، يساعدون بدفع الخطة في اطار اتفاق للتعاون التكنلوجي بين البلدين.

ويشار الى ان شركة SpaceIL اعلنت الاسبوع الماضي عن نجاحها بتجنيد مبلغ 70 مليون دولار، وهو مبلغ مهد الطريق عمليا لاطلاق سفينة الفضاء "بريشيت 2". وتبرع بهذا المبلغ مجموعة المبادرين ورواد اعمال الخير والشركاء بالتمويل هم صندوق "باتريك ولينا دراهي"، موريس كهان وانترا كابيتال. وتكلفة المشروع تقدر بنحو 100 مليون دولار، والشركاء سيتمكنون تجنيد باقي المبلغ بدون الاماراتيين حتى موعد اطلاق السفينة الفضائية المخطط في عام 2024.

مهمة سفينة الفضاء "بريشيت 2" من المخطط لها تحطيم عددا من الارقام القياسية بتاريخ الفضاء العالمي ، من بينها هبوط مضاعف على القمر بمهمة واحدة: هبوط في الجانب البعيد من القمر (حتى اليوم فقط الصين نجحت بالهبوط هناك)، والسفن التي ستهبط، ستصل الى القمر بجوار المركبة الفضائية الام، وستصبحن السفن الاصغر التي يتم اطلاقها الى الفضاء، كل واحدة منها تزن 120 كيلو مع الوقود و60 كيلو بدون الوقود.

السفينة الفضائية الام من المخطط لها ان تقوم بمهمة طويلة تستغرق 5 سنوات، وستكون قاعدة لنشاطر تربوي وعلمي، التواصل معها عن بعد سيساعد الطلاب من دول مختلفة للمشاركة في الابحاث العلمية في الفضاء العميق.

موريس كهان ابلغ في نهاية الزيارة اعضاء مجلس الادارة في SpaceIL وقال :"نجحنا بهذه الزيارة بخلق قاعدة قوية لدفع التعاون، اجتمعنا نع ممثلين حكوميين، تحدثت مع وزيرة العلوم في ابو ظبي، وبتوصيتها اجتمعنا مع شركة الاستثمارات والذراع التكنلوجية الكبرى والمؤثرة في الامارات. كان لدينا انطباع ان المجموعة مهتمة بالتعاون معنا، وحددنا اقامة طاقم عمل مشترك لدراسه جدوى التعاون الاستراتيجي. من المهم التشديد اننا لم نغير اي شيء من برنامج المهمة الاصلية لـ"بريشيت 2" بارسالة سفينة الفضاء عام 2024 ، مع الامارات او بدونها".