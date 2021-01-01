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مصر تدين انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى

الأحد 18 يوليو 2021 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تدين انتهاكات الاحتلال في المسجد الأقصى



القاهرة /سما/

أدانت جمهورية مصر العربية، الانتهاكات في المسجد الأقصى المُبارك من قِبل متطرفين إسرائيليين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، في بيان صحفي، اليوم الأحد، رفض مصر الكامل لهذه الانتهاكات، مُذكّرًا بأن مصر لطالما حذرت من المساس بالمسجد الأقصى الذي يحظى بمكانة عظمى لدى المسلمين في مختلف أرجاء الأرض، مشيرا إلى أن المسجد يُعد مكانًا لعبادة المسلمين وأنه يحظى بوضعية مقدسة.

وقال حافظ إن المسؤولية تقع على عاتق سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي يجب أن توفر الحماية للمُصلين حفاظًا على الأمن والاستقرار، مع الامتناع عن كل ما يُسهم في خلق أي توتر أو إجراء يؤدي إلى تصعيد، مع الدفع قدماً بضرورة إحياء العملية التفاوضية على أسس المرجعيات القانونية والقرارات والشرعية الدولية المعروفة في إطار حل الدولتين.

#مصر #اقتحام الأقصى #المسجد الاقصى

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