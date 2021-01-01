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اشتية: ما يجري في المسجد الأقصى انتهاك خطير لحرمته ويستدعي تدخلا دوليا عاجلا لوقفه

الأحد 18 يوليو 2021 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: ما يجري في المسجد الأقصى انتهاك خطير لحرمته ويستدعي تدخلا دوليا عاجلا لوقفه



رام الله /سما/

 اعتبر رئيس الوزراء محمد اشتية الاقتحامات التي نفذها مئات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك اليوم الأحد، انتهاكا خطيرا لقبلة المسلمين الأولى؛ يستهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.

ودعا اشتية، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف تلك الانتهاكات؛ لما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين، وتهديد للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وتجاوز للبروتوكولات المعمول بها في المسجد منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1967.

وحذر اشتية من التداعيات الخطيرة لتكرار مثل هذه الاقتحامات، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل سياسة الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي بحق السكان الأصليين للمدينة المحتلة، لصالح إحلال المستوطنين مكانهم.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #اقتحام الأقصى #المسجد الاقصى

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