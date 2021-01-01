توقيف مطرب شعبي أحيا حفلاً بمستوطنة بسلفيت

سلفيت /سما/

أعلن محافظ سلفيت الأحد، عن توقيف مطرب شعبي أحيا حفلاً غنائيًا في مستوطنة "أرئيل" الجاثمة على أراضي المحافظة.

وقال المحافظ في تصريح صحفي: "تفاجأنا بإحياء فنان شعبي من إحدى بلدات سلفيت حفلاً فنيًا ماجنًا للمستوطنين وأمام بنات الهوى في مستوطنة أرئيل".

وأكد أنه تم توقيف الفنان وتحويله مع الفيديوهات كإثباتات للنيابة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وحذر من تكرار مثل هذه الأعمال التي تسيء للشعب وقضيته العادلة وتوحي بالتطبيع مع المستوطنين، واصفًا ما قام به هذا المطرب بالسلوك المرفوض دينيًا ووطنيًا وأخلاقيًا.