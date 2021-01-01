  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

توقيف مطرب شعبي أحيا حفلاً بمستوطنة بسلفيت

الأحد 18 يوليو 2021 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقيف مطرب شعبي أحيا حفلاً بمستوطنة بسلفيت



سلفيت /سما/

أعلن محافظ سلفيت الأحد، عن توقيف مطرب شعبي أحيا حفلاً غنائيًا في مستوطنة "أرئيل" الجاثمة على أراضي المحافظة.

وقال المحافظ في تصريح صحفي: "تفاجأنا بإحياء فنان شعبي من إحدى بلدات سلفيت حفلاً فنيًا ماجنًا للمستوطنين وأمام بنات الهوى في مستوطنة أرئيل".

وأكد أنه تم توقيف الفنان وتحويله مع الفيديوهات كإثباتات للنيابة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وحذر من تكرار مثل هذه الأعمال التي تسيء للشعب وقضيته العادلة وتوحي بالتطبيع مع المستوطنين، واصفًا ما قام به هذا المطرب بالسلوك المرفوض دينيًا ووطنيًا وأخلاقيًا.

#محافظ سلفيت #فنان شعبي #مستوطنة أرئيل

الأكثر قراءة اليوم

الرجوب يوجه رسالة للفصائل الفلسطينية: 62% من الأسرى يتبعون حركة فتح

تفاصيل لقاء اشتيه وشخصيات وطنية وحقوقية حول مطالب الحراك الشعبي بعد مقتل بنات

معهد اسرائيلي: تل أبيب أمام تهديدات متعددة الجبهات قابلة للأنفجار.. وهذا ما يجب عليها فعله!

نفتالي بينيت يأمر بمواصلة اقتحام المستوطنين للأقصى

صحيفة عبرية: صورة إسرائيل عالمياً.. بين مشاهد خراب غزة وجدوى الـ “إف 16”!

صحيفة: إسرائيل تلمح لإستبدال الدور المصري بالتركي لابرام صفقة تبادل الأسرى مع حماس

"جيشنا سيكون جاهزا".. رئيس وزراء إثيوبيا يوجه رسالة حازمة إلى الأعداء

الأخبار الرئيسية

إدانات فلسطينية ودولية لاستباحة الأقصى: محاولة لتثبيت واقع جديد في المسجد

مستشار الرئيس: اسرائيل تشعل حربا دينية.. ولا حق لها دينيا وتاريخيا وقانونيا في أي شبر من القدس

دراسة إسرائيلية: 53% من الإسرائيليين لا يشعرون بالأمن بعد معركة سيف القدس

فصائل المقاومة بغزة تهدد و تمنح الوسطاء فرصة لرفع الحصار وإعادة الإعمار

وزيرة الصحة : 85 إصابة و23 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا في فلسطين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية