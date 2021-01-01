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حماس تنعى الأكاديمي العبادسة

الأحد 18 يوليو 2021 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تنعى الأكاديمي العبادسة



غزة /سما/

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأكاديمي أنور عبد العزيز العبادسة أستاذ علم النفس المساعد مشرف الدراسات العليا بكلية التربية في الجامعة الإسلامية والذي وافته المنية اليوم الأحد.

وقالت حماس، في بيان صحفي، إنّ الراحل العبادسة "شخصية وطنية رائدة نذر حياته لخدمة القضية الفلسطينية ومقدساتها ودعم التعليم والبحث العلمي والفكر وتربية الأجيال والنخب الفلسطينية على الثوابت والمبادئ وداعية كبير للعمل الخيري ومأسسته".

وأشارت إلى أنّ الفقيد له دور في تأسيس ودعم المؤسسات التعليمية والخيرية والمراكز الفكرية والبحثية.

#حركة حماس #أنور العبادسة

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